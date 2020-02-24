Украина

Полузащитник Колоса Евгений Смирный отличился дублем в этом туре.

Колос на выезде противостоял Александрии и сумел обыграть своего соперника (2:1). Два мяча в этой игре забил Евгений Смирный.

Таким образом, 21-летний футболист – лучший игрок 19-го тура украинской Премьер-лиги. Он опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

В текущем сезоне на счету Смирного пять голов в 15 матчах за Колос.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия – Колос.

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