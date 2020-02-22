Украина

Президент Динамо Игорь Суркис ответил на вопросы журналистов после матча с Ворсклой.

Динамо вырвало победу в матче с Ворсклой в 19-м туре УПЛ.

"Сегодня была тяжелая игра, играли против хорошо подготовленного соперника. К тому же играли без зрителей. Как показала игра, Максимов за короткий период создал боеспособную команду. Но наша команда играла с первой и до последней минуты. Дожали соперника, выиграли, с чем я и поздравляю команду".

О Дуэлунде

"Считаю, что каждый футболист, который выходит в составе киевского Динамо, должен делать разницу. Дуэлунд – это тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре в первом тайме он показал, что, войдя в игровой ритм, он принесет команде много пользы. А физических кондиций у него хватает".

О ситуации с Кадаром

"Пока он – игрок киевского Динамо".

О "деле Беседина"

"24 числа дело будет рассмотрено в УЕФА. Будем бороться за Артема до последнего. В этот день мы узнаем, каким будет решение по его делу. Я считаю, что он нам необходим".

О допуске детей на матч

"Спасибо УЕФА за принятие этот решения. Наша Федерация футбола поспешила взять на себя ответственность. Это было решение УЕФА. Спасибо, что дети сегодня получили возможность прийти на футбол. Никто не проверял их паспорта, данные – где они живут, с кем. Хорошо, что сегодня кто-то был на трибунах. Потому что у меня сложилось такое впечатление, что мы продолжали сборы. Футбол без зрителей – это не футбол. То же самое могу сказать про сегодняшнюю игру Зари и Мариуполя, на которой практически не было зрителей. Такими темпами мы скоро придем к тому, что на баскетбол будет ходить больше зрителей, чем на футбол", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.

Кроме того Игорь Суркис отметил, что ему понравился результат матча с Ворсклой.

Также вашему вниманию видео голов и обзор тяжелого для Динамо матча против полтавчан.

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