Украина

Football.ua представляет символическую сборную 19-го тура УПЛ.

Football.ua представляет свою версию команды недели в украинской Премьер-лиге.

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Вратарь: Евгений Паст (Десна)

Если бы не успешная игра Евгения Паста, встреча Шахтера и Десны закончилась бы намного раньше, нежели был забит гол в компенсированное время. Кипер "северян" совершил ряд шикарных сейвов. Евгений спас команду от выстрелов Коноплянки, Тайсона, Тете, Патрика. Однако после красивой комбинации "горняков" в конце матча не сумел справиться с изящным ударом Марлоса.

Правый защитник: Александр Тымчик (Заря)

Тымчик идеально выполнил роль атакующего фулбека. В игре против Мариуполя основная угроза воротам Гальчука исходила именно из правого фланга, где хозяйствовали Тымчик и Леднев. Постоянные подключения Александра к атакам прибавили остроты. Также Тымчик успешно отрабатывал в обороне. Даже пропущенный гол — не вина нашего героя. Также на счету Тымчика ассист на Перовича.

Центральный защитник: Сергей Борзенко (Львов)

Капитан львовян незаменимый кадр с начала чемпионата. Сергей отыграл все 19 матчей без замен. В гостевом поединке против Олимпика защитник со своими партнерами не позволил команде Висенте Гомеса создать какие-либо опасные моменты у ворот. На фоне того, как Олимпик прибавил с приходом испанского тренера, факт того, что дончане не создали опасных моментов — достижение для нынешнего ФК Львов. Одним из главных творцов этого фактора и победы в целом — Сергей Борзенко.

Центральный защитник: Виталий Гавриш (Колос)

Колос сотворил сенсацию, обыграв на выезде Александрию. Да, ковалевцы провели не идеальный матч с надежной обороной. Однако, в ключевые моменты уверенно и мастерски действовал Виталий Гавриш, который за счет опыта тушил некоторые попытки хозяев в атаке.

Левый защитник: Владимир Полевой (Днепр-1)

Полевой традиционно для себя много двигался по занимаемой им бровке. Своими подключениями Владимир создал не мало угрозы воротам противника. В одном из таких эпизодов случился гол Владислав Супряги, с передачи Полевого.

Опорный полузащитник: Тарас Степаненко (Шахтер)

Капитан "горняков" в матче с Десной в очередной раз продемонстрировал свой высокий уровень. В таких поединках, которые приходится играть Шахтеру в УПЛ, роль Степаненко необычайно важна. Тарас был идеальным "цепным псом" при атаках Десны через центр, не давая им много пространства и перекрывая зоны. Также Тарас постоянно помогал партнерам по атаке, часто начиная комбинации, в частности, когда был забит гол 90+.

Атакующий полузащитник: Марлос (Шахтер)

Марлос попал в символическую сборну не только из-за своего красивого гола в компенсированное время. В первую очередь хотелось бы отметить то, как Марлос вместе с Тайсоном вошли в игру. За счет более резвого передвижения, "горняки" в какой-то мере обескуражили Десну. На этом фоне Тайсону и Марлосу удалось создать победный гол в добавочное арбитром время.

Атакующий полузащитник: Евгений Смирный (Колос)

Смирный идеально сдал экзамен на новой для себя позиции. На сей раз Руслан Костышин рискнул в столь важном матче поставить Смирного не на привычную позицию форварду, а фактически сделал из него инсайда. Эксперимент удался. Как итог, Смирный принес не мало пользы своей команде из глубины и смог оформить победный дубль в ворота Александрии.

Правый вингер: Богдан Леднев (Заря)

Леднев был активным на протяжении всего матча против Мариуполя. Богдан постоянно искал свободные зоны, передвигался, менялся с партнерами позициями, зарабатывал стандарты. В одном из таковых ему удалось забить шедевральный гол, который оказался победным.

Левый вингер: Беньямин Вербич (Динамо)

На фоне того Беньямина Вербича, который был осенью, приятно удивил Вербич, который был в игре против Ворсклы. Словенец, пожалуй, был самым активным игроком "бело-синих", который постоянно пытался быть полезным команде. На его счету семь ударов по воротам и забитый победный гол в компенсированное арбитром время.

Нападающий: Артем Ситало (Александрия)

Нападающий александрийцев провел показательный матч против Колоса. Единственной проблемой было создание моментов от партнеров. Те ситуации, в которых оказывался Ситало, он использовал эффективно. Правда по воротам было нанесено лишь два удара, но и те два были в створ. Также особо памятным стал его гол, когда форвард убежал от защитника, переиграл вратаря и перед пустыми воротами усадил на задницу еще одного защитника, убрав того ложным замахом.

Тренер: Руслан Костышин (Колос)

Безусловно, победа Колоса над Александрией — главная сенсация 19-го тура. И здесь нельзя обойти стороной тренерскую работу. Победа Колоса — не отскок. Это была грамотно выстроенная игра против более серьезного соперника, который предпочитает атакующий стиль. Колос грамотно действовал на контратаках и сумел добиться максимального результата.