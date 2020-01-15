Нападающий Динамо может на долгий срок остаться без футбола.
Артем Беседин, ФК Динамо
15 января 2020, 16:45
УЕФА вынесет вердикт по форварду Динамо Артему Беседину до 19 января. Игроку грозит до четырех лет дисквалификации, утверждает Футбол News.
Артем подозревается в употреблении допинга. Он провалил допинг-тест после игры с Мальме в Лиге Европы.
В нынешнем сезоне Беседин забил восемь голов и сделал один ассист в 23 матчах за Динамо во всех турнирах.
Отметим, что Артем не полетел на первый подготовительный сбор с Динамо. Также вне списка оказался Жерсон Родригеш.