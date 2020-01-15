Украина

Нападающий Динамо может на долгий срок остаться без футбола.

УЕФА вынесет вердикт по форварду Динамо Артему Беседину до 19 января. Игроку грозит до четырех лет дисквалификации, утверждает Футбол News.

Артем подозревается в употреблении допинга. Он провалил допинг-тест после игры с Мальме в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Беседин забил восемь голов и сделал один ассист в 23 матчах за Динамо во всех турнирах.

Отметим, что Артем не полетел на первый подготовительный сбор с Динамо. Также вне списка оказался Жерсон Родригеш.