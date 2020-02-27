Лях: Будем в каждом матче бороться исключительно за победу

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Также игрок поблагодарил фанатов за поддержку.

Вингер львовских Карпат Ростислав Лях прокомментировал первый матч своей команды в календарном году против Днепра-1 (1:1).

"Эмоции после матча против Днепра-1 уже немного остыли. Мы очень хотели победить, но нам это не удалось, все были разочарованы из-за результата. С другой стороны, все мы очень скучали за чемпионатом, родными трибунами, за фанатами и за той неповторимой атмосферой, которую они создают. На стадионе мои родители, сестра, дедушка. Фанаты поддерживали нас на протяжении всего матча, за что все игроки Карпат им очень благодарны, это очень помогало нам на поле".

"Роман Санжар всегда мне подсказывает, где больше брать на себя инициативу и когда сыграть на партнеров через пас. Также поддерживает наш капитан Дмитрий Кльоц, поэтому я чувствую на поле гораздо увереннее. Все знают, в какой мы сейчас ситуации, и где находимся в турнирной таблице. Будем в каждом матче бороться исключительно за победу", — приводит слова игрока пресс-служба львовян.

Следующий матч "львы" проведут в Киеве на Оболонь-Арене против ковалевского Колоса. Матч состоится в субботу, 29 февраля, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура УПЛ.