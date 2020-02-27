Украина

Опытный защитник присоединился ко "львам" до конца сезона.

Защитник Василий Прийма подписал контракт с Карпатами, сообщил официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешней кампании.

Прийма будет выступать за Карпаты под 44-м номером.

Предыдущим клубом Василия был солигорский Шахтер, за который он в прошлом сезоне провел девять поединков. Также Прийма выступал за Зарю, Фрозиноне, Торино и донецкий Металлург.

Нынешней зимой ряды Карпат пополнили вратарь Антон Каниболоцкий, защитник Андро Гиоргадзе, хавбеки Алексей Хахлев, Геннадий Пасич и Владимир Танчик, а также нападающий Матар Дийе, который перешел на правах аренды из Олимпика.

В то же время, "львов" покинули около десятка футболистов, среди которых – Франсиско Ди Франко, Кристиан Понде, Алексей Гуцуляк и другие.

После 19 туров Премьер-лиги Карпаты занимают последнее место в таблице, отставая от Ворсклы на два пункта. Следующий матч команда проведет 29 февраля против Колоса.