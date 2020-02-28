Украина

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко — о матче против Днепра-1.

Хет-трик Владислава Супряги принес Днепру-1 победу над Динамо.

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю Днепр-1 с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки".

О том, мог ли Супряга сегодня не играть:

"Какой смысл сейчас об этом говорить? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили. Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами".

Об удалении в начале матча:

"Это не первый раз. Мы довольно долго сдерживали натиск и вели контригру. Могли и в меньшинстве забивать несколько моментов. Когда шансы уравнялись, мы хотели усилить игру. Повторюсь, играли только на победу, но, к сожалению, допустили несколько ошибок".

О системе VAR:

"Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

Отметим, что система VAR оставила Динамо в меньшинстве на шестой минуте игры против Днепра-1, а затем вернула "должок", подсказав арбитру назначить пенальти в ворота хозяев.

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