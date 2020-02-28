Украина

Впервые в Украине система VAR помогла назначить пенальти.

В матче 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 — Динамо арбитру Катерине Монзуль снова пришлось прибегнуть к помощи системы VAR.

Под занавес первого тайма Монзуль сначала наградила упавшего в штрафной Днепр-1 Назария Русина желтой карточкой за симуляцию, но после просмотра видеоповтора назначила пенальти, который идеально реализовал Беньямин Вербич.

На 6-й минуте матча Монзуль удалила Виталия Буяльского после рекомендации системы VAR.

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