Впервые в Украине система VAR помогла назначить пенальти.
Беньямин Вербич, фото ФК Динамо
28 февраля 2020, 20:05
В матче 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 — Динамо арбитру Катерине Монзуль снова пришлось прибегнуть к помощи системы VAR.
Под занавес первого тайма Монзуль сначала наградила упавшего в штрафной Днепр-1 Назария Русина желтой карточкой за симуляцию, но после просмотра видеоповтора назначила пенальти, который идеально реализовал Беньямин Вербич.
На 6-й минуте матча Монзуль удалила Виталия Буяльского после рекомендации системы VAR.
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