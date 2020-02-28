Болельщики остались разочарованы негативным результатом киевской команды.
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28 февраля 2020, 22:45
Благодаря хет-трику Владислава Супряги Днепр-1 обыграл Динамо (3:1).
Болельщики гостей начали скандировать оскорбительные и нецензурные кричалки в адрес Днепра-1: "Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху**я. Оле-оле, СК – кусок го**а", — такие кричалки были слышны с сектора.
Кроме того, болельщики Динамо жгли шарфы команды соперника, а также использовали пиротехнику.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Динамо.