Украина

Полузащитник Днепра-1 Юрий Вакулко — о матче против Динамо.

Благодаря хет-трику Владислава Супряги Днепр-1 обыграл Динамо (3:1).

Юрий Вакулко против системы VAR.

"Я против. Мне не понравилось. Сегодня он может нам помочь, завтра другой команде, но это в определенной степени тормозит футбол, ведь ты весь в игре, а тут просто стоишь пять-шесть минут и ждешь решения. Мне это не нравится. Без этого игра значительно динамичнее и для футболистов, и для болельщиков".

О хет-трике Владислава Супряги:

"Конечно, ожидали. Мы всегда от него такую ​​игру ждем. Он на сборах забивал в каждом матче, в прошлом туре забил Карпатам, сегодня забил три. Считаю, что он – молодец, полностью заслужил этот успех", — приводит слова Юрия Вакулко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Динамо.

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