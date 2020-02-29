Форвард Днепра-1 Владислав Супряга забил три гола в ворота киевской команды.
ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА, ФОТО: ФК Днепр-1
29 февраля 2020, 01:20
Хет-трик Владислава Супряги принес Днепру-1 победу над Динамо
20-летний футболист за 29 чемпионатов Украины стал лишь вторым игроком, который отметился хет-триком в воротах Динамо.
Первый такой случай зафиксирован 24 сентября 1998 года — тогда три гола забил симферополец Алексей Осипов, а встреча Таврия — Динамо завершилась результативной ничьей (3:3).
Напомним, что права на Супрягу принадлежат Динамо, а в Днепр-1 он находится на правах аренды.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Динамо.
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