Украина

Форвард Днепра-1 Владислав Супряга забил три гола в ворота киевской команды.

Хет-трик Владислава Супряги принес Днепру-1 победу над Динамо

20-летний футболист за 29 чемпионатов Украины стал лишь вторым игроком, который отметился хет-триком в воротах Динамо.

Первый такой случай зафиксирован 24 сентября 1998 года — тогда три гола забил симферополец Алексей Осипов, а встреча Таврия — Динамо завершилась результативной ничьей (3:3).

Напомним, что права на Супрягу принадлежат Динамо, а в Днепр-1 он находится на правах аренды.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Динамо.

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