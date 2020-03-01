Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка украинской Премьер-лиги.

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла примет на своем поле донецкий Шахтер.

Ворскла — Шахтер

Воскресенье, 1 марта, Полтава, Ворскла им. О.Бутовского, 17:00, главный арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на Футбол 1

Украинские клубы постепенно входят в весеннюю часть сезона и привыкают к регулярным поединкам на выходных. После выхода из зимней паузы Ворскла, которая переживает не лучший период, получила в соперники сразу двух украинских грандов подряд. Встречу с Динамо в минувшем туре нельзя назвать провальной для полтавского клуба, ведь он практически смог удержать выездную ничью, но пропустил гол от Вербича в компенсированное время. Теперь же "зелено-белым" предстоит провести, наверное, еще более сложный поединок.

Шахтер начал вторую половину сезона в УПЛ с непростого матча с Десной. "Горняки" долгое время не могли ничего противопоставить черниговскому клубу, а от пропущенного гола их спасла лишь система ВАР. Победу команде Луиша Каштру лишь на 5-й компенсированной минуте принес Марлос. "Оранжево-черные" продолжили свой победный путь, но главный успех ожидал их в мидуик. В выездном матче с Бенфикой Шахтер добился героической ничьей и прошел в следующий раунд Лиги Европы, где теперь сыграет с Вольфсбургом.

Ворскла подходит к матчу без особых кадровых проблем. Пропустит матч из-за дисквалификации полузащитник Эдин Шехич. Не сможет Юрий Максимов рассчитывать и на Дмитрия Кравченко, который не имел игровой практики и договорился о расторжении контракта с клубом.

Сложная кадровая ситуация у Шахтера: в заявку "горняков" не попали Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Тайсон и Жуниор Мораес. Также вне игры до сих пор Виктор Коваленко, а молодой хавбек Михаил Мудрик пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

В матче первого круга в сентябре прошлого года Шахтер разгромил Ворсклу со счетом 4:0. Всего же команды встречались между собой 58 раз, и однозначное преимущество в этой дуэли на стороне дончан. "Горняки" побеждали в 43 матчах, еще 11 поединков завершились вничью, а Ворскла была сильнее лишь в четырех случаях.

Интересные факты:

Шахтер проведет 850-й матч в чемпионатах Украины.

"Горняки" не проигрывают в УПЛ уже 48 матчей подряд с августа 2018 года.

Вратари Шахтера не пропускают в выездных матчах УПЛ больше одного гола с сентября 2018 года.

Полузащитник Шахтера Дентиньо может забить 20-й гол в УПЛ.

прогноз 0:2

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