Украина

Менеджер прокомментировал победу над Карпатами.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин дал свою оценку поединку 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором его команда обыграла Карпаты (2:1).

"Тяжелый матч. Доволен результатом и самой игрой до 65-й минуты. Затем присели, перестали успевать и выполнять то, о чем договаривались. Хорошо, что выполнили замену, она немного выровняла поединок".

"После пропущенного мяча мы владели ситуацией и кроме штрафного на последней минуте ничего опасного у наших ворот не было. Качеством игры доволен до определенного момента, а результатом полностью, ведь мы одержали победу".

"В принципе, перед сезоном мы ставили задачу занять восьмое место. Если мы займем шестую позицию, то будем довольны, ведь это также дает возможность бороться за Лигу Европы. Мы подготовимся тактически к матчу против киевского Динамо. У них не будет Виталия Буяльского, но появится Виктор Цыганков. У нас также равноценный состав, хорошая скамейка запасных и, возможно, будет проведена ротация", — цитирует Костышина официальный сайт Карпат.

Ранее сообщалось, что в составе киевлян помимо Буяльского, матч против Колоса также пропустит защитник Виталий Миколенко.