Украина

Футболисты заработали дисквалификации в поединке с Днепром-1.

Динамо испытает кадровые потери в поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса, который запланирован на третье марта.

Киевскому клубу не смогут помочь сразу два игрока основного состава — защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виталий Буяльский.

В прошедшем матче против Днепра-1, который завершился для Динамо поражением (3:1), Буяльского удалили после просмотра видеоповтора на шестой минуте встречи, поэтому хавбек отбудет дисквалификацию.

Миколенко, в свою очередь, заработал желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, что также наказывается дисквалификацией.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 — Динамо Киев.

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