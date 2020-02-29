Украина

Специалист дал свой комментарий после матча против Колоса.

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился своим мнением о матче, в котором его команда уступила Колосу (1:2).

"Было два совершенно разных тайма. В первой половине встречи некоторые игроки выпали, поэтому первый тайм мы провалили. После перерыва игра мне понравилась, мы контролировали мяч, у нас были моменты, забили гол, но счет сравнять не смогли".

"В конце встречи имели перспективный штрафной, однако ключевой момент на мой взгляд — решение судьи, так как мяч попал в руку, здесь очень большой вопрос к рефери. Если это действительно было пенальти, а его не назначили, то жаль, потому что у нас немало очков забрали судьи. Это очень плохо, ведь у нас молодая команда и мне очень не хочется, чтобы такие решения арбитров в наших ребят забрали желание и веру".

В этом сезоне ошибок по отношению к Карпатам очень много. В первой половине встречи Колос создавал большее давление, забил хорошие мячи и достойно сегодня сыграл. Мы же нашли в себе силы и сыграли достойно, поэтому за вторую 45-минутку мне не стыдно, но судейское сомнительное решение повлияло на ход встречи".

"Ребята прогрессируют и растут, но, по моему мнению, напряжение в матчах будет только расти, вся борьба впереди. Каждое очко будет стоить много в конце чемпионата".

Также менеджер высказал свое мнение о внедрении системы VAR в Украине.

"Однозначно, система VAR нам нужна. Главное, чтобы все было честно. Если у судьи есть возможность принять объективное решение, то это только плюс. Хорошо, что VAR появился в Украине, но хочется, чтобы система действовала на всех матчах", — цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Ранее свой комментарий после поединка дал главный тренер Колоса Руслан Костышин.