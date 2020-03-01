Украина

Бразилец поделился мнением о матче с александрийцами.

Нападающий Львова Алваро прокомментировал результат матча с Александрией (1:1) и забитый гол, который принес его команде ничью.

"Только благодаря командной работе, командным действиям смогли забить гол. Мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет.

Празднование? Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба", – приводит слова Алваро официальный сайт клуба.

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