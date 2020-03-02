Украина

Форварда Днепра-1 получил награду за оформленный хет-трик в матче с Динамо.

Нападающий Днепра-1 Владислав Супряга стал лучшим футболистом 20-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

20-летний украинец заслужил данную награду благодаря трем голам, которые он забил в ворота киевского Динамо и принес своей команде победу со счетом 3:1.

Отметим, что в голосовании среди экспертов Владислав Супряга набрал семь балов, с серьезным преимуществом опередив форварда Ворсклы Руслана Степанюка, у которого всего два голоса.

Посмотреть видео хет-трика Супряги вы можете в обзоре матча Днепр-1 — Динамо Киев на Football.ua.

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