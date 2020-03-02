Девять игроков пропустят 21-тур УПЛ — среди них Миколенко, Буяльский и Юрченко

Украина

Опубликован список футболистов, которые пропустит следующий тур чемпионата Украины из-за дисквалификации.

Официальный сайт УПЛ опубликовал список игроков, которые недоступны на матчи 21-го тура.

Таким образом, следующий тур пропустят: Виталий Буяльский и Виталий Миколенко (оба – Динамо), Богдан Михайличенко и Владлен Юрченко (оба – Заря), Геннадий Пасич (Карпаты), Евгений Смирный (Колос), Никита Татарков (ПФК Львов), Владимир Полевой (Днепр-1) и Александр Скляр (Ворскла).

Ввиду того, что Полевой и Буяльский получили прямые красные карточки, срок их дисквалификации будет уточнен в ближайшее время.

Отметим, что матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 3 и 4 марта.