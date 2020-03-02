Украина

Во второй части вы узнаете еще больше про киевскую команду.

Неизвестное Динамо – это экшн-проект, позволяющий больше узнать про столичный клуб.

Напомним, что первая часть фильма вышла неделю назад.

В этом выпуске: победа Динамо в Суперкубке Украины и вылет из квалификации Лиги чемпионов, а также как настраивал Александр Хацкевич свою команду на решающие матчи?

Видео:

Премьера второй части начнется в 19:00 по киевскому времени.

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