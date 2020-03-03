Украина

Хавбек прокомментировал выступления "северян".

Полузащитник Владислав Калитвинцев поделился своим мнением о выступлениях Десны после уверенной победы над Мариуполем (4:0).

"В матче с Мариуполем легко не было. Получилась удачная, тяжелая игра. У нас был хороший темп: неплохо бежали как в обороне, так и в нападении. И все же победу я бы не назвал легкой.

Думаю, новички сразу влились в команду. Очень удобно, комфортно играть с этими ребятами.

Любая победа приносит положительные эмоции. Конечно, приятно побеждать. Дай Бог, чтобы и в следующем матче удачная серия продолжилась.

На сборах удачно поработали, заложили хороший фундамент на сезон. Поэтому проблемы в этом не вижу. Всегда лучше играть, чем тренироваться.

Олимпик? Время еще есть, разберем игру соперника. Конечно, на каждый матч выходим с мыслью о победе. А там – посмотрим", – рассказал Калитвинцев в интервью официальному сайту клуба.

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