Украина

Защитник Динамо Артем Шабанов — о победе над Колосом.

Динамо уверенно разобралось с Колосом в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

О плотном графике:

"Нет, мы привыкли постоянно играть в таком режиме. Главное, чтобы была ротация. Думаю, все нормально".

Об игре за первую команду Динамо:

Да, мечты сбываются. Хочется постоянно играть в основном составе".

О ротации:

"У нас нет центральных защитников, поэтому выпускают. Никита Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация. Но пока нормально себя чувствую".

О восстановлении после матча с Днепром-1:

"Думаю, что нет, тяжело. В меньшинстве выигрывали и так нелепо проиграли за 20 минут, допустили ряд ошибок. Поэтому, тяжеловато было выходить на игру психологически, по крайней мере мне".

О предстоящем матче с Александрией:

"Сегодня порадуемся победе, а завтра будем настраиваться на матч с «Александрией». Хотелось бы победить", — приводит слова Артема Шабанова официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо – Колос.