Украина

Форвард Динамо Фран Соль — о победе в матче против Колоса и своем голе.

Динамо обыграло Колос, а первый гол за год за киевскую команду забил Фран Соль.

"Моя мотивация – забивать голы. Для нападающего это всегда важно. И сегодня это стало для меня главной мотивацией".

О своей игре:

"Естественно, никто не идеален. Идеальных игр не бывает. Я делал неплохие забегания, старался все время находиться в хорошей позиции во время наших атак, но не всегда до меня доходил мяч".

"Тем не менее, я рад, что за долгое время провел на поле все 90 минут в официальном матче. Конечно, это намного сложнее, чем в контрольной игре. Я очень доволен проделанной работой. Сейчас я получаю награду за свой труд. Я снова чувствую ту силу, которая всегда была у меня ранее", — приводит слова Франа Соля официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо – Колос.