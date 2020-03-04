Украина

Хавбек поделился ожиданиями от встречи с "горняками".

Полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко поделился своими ожиданиями от матча с Шахтером в 21-м туре УПЛ.

"Готовились, как и всегда, тем более что у нас было не так много времени. Было восстановление после Динамо, также смотрели Шахтер, как он играет и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы. Тренеры нам на теории указали на определенные нюансы, так что посмотрим, что у нас получится.

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Надеюсь, что эйфории у нас нет, а игра уже все покажет. Настраиваемся на очень серьезное противостояние, тем более что Шахтер проиграл Ворскле, а они себе две игры подряд редко позволяют уступать. Кроме того, убеждены, что против нас выйдет оптимальным составом, который и будет играть против Вольфсбурга в Лиге Европы, поэтому нам будет очень и очень трудно", – приводит слова Кравченко официальный сайт клуба.

Матч Шахтер – Днепр-1 состоится в Харькове в среду, 4 марта, и начнется в 19:00.

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