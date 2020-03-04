Украина

"Северяне" набрали три очка благодаря голу Арвеладзе, которому поспособствовал "ляп" Крынского.

Десна в рамках 21 тура УПЛ отправилась в гости к Олимпику и собиралась приблизиться к Заре и Динамо в турнирной таблице. Однако и у Олимпика, который еще не набирал очки после паузы, были свои амбиции, которые начали реализовываться уже на четвертой минуте поединка, когда Дегтярев головой послал мяч под перекладину после навеса Тейшейры с фланга.

Тем не менее, подопечные Александра Рябоконя долго с ответом не тянули — Денис Фаворов отличной передачей нашел Филиппова, а тот не оставил Крынскому шансов в ближнем бою.Гости попытались завладеть территориальным преимуществом, но периодически пропускали выпады соперника. Так, только своевременный выход Паст из ворот спас от неприятностей — Тейшейра выходил один на один.

Буквально в ответной атаке Тотовицкий пробивал головой из чужой штрафной площади, но мяч угодил сетку с внешней стороны. Олимпик играл немного ниже, ожидая ошибки противника, но вовсе не забывал включать прессинг. Один их эпизодов закончился выходом один на один для Кравченко — Никита прокинул мяч мимо голкипера, но защитник Десны помешал забить.

Отдыхать команды ушли при равном счете на табло, а начало второй половины игры осталось за "северянами". Уже спустя семь минут подопечные Рябоконя должны были выйти вперед — Калитвинцев ударом со штрафного послал мяч в штангу, а добивание Конопли из выгодной позиции по пустым воротам пришлось выше цели.

Десна продолжала оказывать давление на ворота соперника, но со времен дончане отодвинули игру от своих ворот. Олимпик моментами огрызался, но удару Шахаба, например, существенно не хватило точности. Казалось, что ни одна из команд так и не сможет склонить чашу весов в свою пользу, но Десна добилась желаемого.

Арвеладзе закрученным ударом со штрафного послал мяч под перекладину, а Крынский неуклюже сыграл и пустил мяч в сетку ворот. Ужасный "ляп", который испортил все планы дончанам. Подопечные Гомеса пытались отыграться в заключительные минуты, но даже стоящий момент не создали. Десна же забила, но гол был отменен из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал непростую победу гостей.

Олимпик — Десна 1:2

Голы: Дегтярев, 4 — Филиппов, 6, Арвеладзе, 77

Олимпик: Крынский — Литвин, Снурницын, Зотько — Ксенз, Завийский (Кравчук, 64), Цымбалюк, Политыло (Балашов, 81), Кравченко — Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярев

Десна: Паст — Конопля (Картушов, 72), Тамм, Гитченко, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Фаворов, Тотовицкий (Будковский, 78), Калитвинцев — Филиппов (Ермаков, 86)

Предупреждения: Кравченко, Дегтярев, Литвин — Филиппов, Будковский, Паст