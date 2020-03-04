Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Украины.
фото ФК Десна
04 марта 2020, 20:47
Десна в 21-м туре Премьер-лиги добыла волевую победу над Олимпиком – 2:1. На гол Дегтярева Десна ответила точными ударами Филиппова и Арвеладзе.
Олимпик — Десна 1:2
Голы: Дегтярев, 4 — Филиппов, 6, Арвеладзе, 77
Олимпик: Крынский — Литвин, Снурницын, Зотько — Ксенз, Завийский (Кравчук, 64), Цымбалюк, Политыло (Балашов, 81), Кравченко — Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярев
Десна: Паст — Конопля (Картушов, 72), Тамм, Гитченко, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Фаворов, Тотовицкий (Будковский, 78), Калитвинцев — Филиппов (Ермаков, 86)
Предупреждения: Кравченко, Дегтярев, Литвин — Филиппов, Будковский, Паст