Украина

Главный тренер днепрян прокомментировал матч против Шахтера (1:4).

В 21-м туре чемпионата Украины Днепр-1 на выезде проиграл Шахтеру 1:4, причем уже к 24-й минуте "горняки" забили четыре гола.

"Футбол, как и жизнь, состоит из черных и белых полос. Сегодня мы попали под разъяренного соперника, который желал реабилитироваться за поражение в Полтаве. Нам было очень тяжело, особенно в первом тайме. Второй провели лучше, но результат такой, его нужно принять и проанализировать ошибки", — цитирует Михайленко официальный сайт Днепра-1.

В предыдущем туре Днепр-1 разобрался с другим украинским грандом – Динамо (3:1).

"Некорректно сравнивать команды. У каждой игры свой история. Сегодня соперник был совсем иначе настроен, с первых минут продемонстрировал, что вышел играть на победу. Много атаковали, активно прессинговали, поэтому нам было очень тяжело. Нужно было сохранять холодную голову, не ошибаться в простых моментах. К сожалению, не удалось".

В следующем туре Днепр-1 встретится с Мариуполем. Игра состоится восьмого марта.