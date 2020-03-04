Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Премьер-лиги.

Шахтер еще в первом тайме сделал результат игры с Днепром-1, забив четыре гола к 24-й минуте встречи. Во втором тайме днепряне ответили одним забитым мячом, но на большее команды не хватило – 4:1 в пользу "горняков".

Этот результат лишил Днепр-1 даже теоретических шансов финишировать в первой шестерке Премьер-лиги.

Шахтер — Днепр-1 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 — Супряга, 82 (с пенальти)

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70) — Мораес (Фернандо, 74)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал — Кравченко (Батагов, 63), Ди Франко — Чичиков (Тейлор, 46), Вакулко, Назаренко — Хобленко (Супряга, 46)

Предупреждения: Бондарь — Логинов, Ди Франко, Назаренко, Шаповал