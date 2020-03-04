Украина

Главный тренер "горняков" прокомментировал победу над Днепром-1, а также вспомнил поражение от Ворсклы.

Луиш Каштру на пресс-конференции после матча с Днепром-1 (4:1) сначала вспомнил поражение от Ворсклы (0:1), где играл существенно отличающийся от оптимального состав.

"Никакой ошибки в Полтаве не было. Когда мы стараемся поступить наилучшим образом для команды, это не ошибка. Ошибкой было не играть на том уровне, на котором должны. Команда не была организованной так, как нужно. Мы позволяли Ворскле контролировать игру, соперник проходил через те зоны, которые мы должны были закрывать. У нас очень плотный график", — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

"После сегодняшнего поединка мы играем с Колосом, потом с Вольфсбургом в Германии и в Харькове, затем сразу еще одна встреча чемпионата. Далее многие наши футболисты поедут в сборные, где также будут матчи. Игроки – не роботы, это такие же люди, как все мы. Они тоже должны отдыхать, никто не может выступать постоянно, в каждом матче. Есть определенный план. В некоторых матчах мы должны позволять отдыхать большинству футболистов, и именно так мы поступили в Полтаве".

"Мы отдавали себе отчет в том, что делаем, что рискуем, как и всегда. Но иногда в жизни нужно рисковать, чтобы воспользоваться этим в будущем. Сегодня на поле вышел состав, который, на наш взгляд, был в наилучших кондициях. Провели очень компетентную игру и победили. Создали огромное количество моментов, но реализовали не все. Поздравляю всю команду с сегодняшним результатом – не только тех, кто был на поле, но всех ребят, которые работают с нами для того, чтобы Шахтер так выступал в чемпионате, как сейчас".

Несмотря на счет 4:1, Каштру не считает Днепр-1 слабым соперником.



"Иногда, когда кто-то побеждает, начинают недооценивать его соперника. А нам противостояла компетентная команда. Благодаря тому, что мы сегодня делали на поле, возможно, всем показалось, что игра далась легко. Я не скажу, что матч был сверхсложным, но, когда мы анализировали соперника, прекрасно понимали, что предстоит сложная работа. Поздравляю своих игроков с тем, как они проявили себя на поле", — добавил Каштру.

"Да, голы на первых минутах сняли с нас давление. Было очень важно показать хороший футбол и добиться результата. Вне всяких сомнений, это был один из лучших матчей Шахтера. Мы действительно имели очень много моментов даже во втором тайме. Не реализовали все, но в футболе так бывает. Кроме результата меня интересует, чтобы команда атаковала вместе, оборонялась вместе, реагировала на потерю мяча, шла высоко прессинговать, контролировала определенную глубину, проводила разнообразные атаки с вариативностью в центре и на флангах, прижимала соперника, играя на его половине. Все это нам удалось! Потому на один гол больше или меньше… Мы добились победы и видели на поле фундаментальные вещи, что для меня самое главное. Но я с вами согласен, голы в первом тайме раскрепостили команду и позволили ей чувствовать себя спокойнее в течение всего поединка".

Следующий матч Шахтер проведет восьмого марта против Колоса в рамках 22-го тура чемпионата Украины.