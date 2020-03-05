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Наставник львовян прокомментировал результат матча с Александрией.

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился своим мнением о разгромном поражении от Александрии (0:4) в матче 21-го тура УПЛ.

"Опять сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи. В результате пенальти и счет – 0:1, ребята сломались. Мы поговорили с ними, и я сказал, что нам в очередной раз приходится играть против четырнадцати игроков. Я не смог подобрать слов, чтобы как-то вытянуть футболистов, так как уже сколько матчей мы работаем, ребята настраиваются и стараются не обращать внимания на ошибки ... Вышли на второй тайм и сломались, по большому счету мы уже где-то начали открываться, бежать вперед и получили еще мячи в свои ворота.

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Безусловно жаль, что нет системы VAR в нашем матче. В этой встрече я понял, что мы не сможем вытянуть эту игру, потому выпустил на поле Василия Приму и Алексея Хахлева для того, чтобы посмотреть на них и получить информацию. Как бы ни было трудно команде и мне работать при таких обстоятельствах, даже при нашей очень длительной серии без побед, у нас есть шанс. Много встреч впереди и команда может спастись. Это будет трудно сделать при таких условиях, но я верю в это и сделаю все от себя зависящее, найду слова, чтобы вытащить ребят из этого состояния.

Считаю, что игроки психологически сломались, потому что разговоры в раздевалке едины. Я уже не говорю за какие эпизоды. Каждую встречу пенальти в ворота соперника не ставят, а в наши находят. Первый тайм был более или менее ровный, с небольшим преимуществом Александрии, а во второй половине встречи мы просто сломались, но все еще впереди, мы увидим", – приводит слова Санжара официальный сайт клуба.

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