Украина

Статистический итог прошедшего игрового дня.

Посреди недели завершился 21-й тур украинской Премьер-лиги, который отметился целым рядом интересных статистических показателей.

К примеру, для Динамо, которое в родных стенах обыграло Колос (2:0), прошедший матч стал 850-м в рамках УПЛ. Кроме того, киевляне продлили свою серию без ничейных результатов до девяти поединков — шесть побед и три поражения.

Шахтер, в свю очередь, отметил 30-й матч без поражений в домашних поединках в игре против Днепра-1. Также матч против днепрян стал 30-м под руководством главного тренера Луиша Каштру во всех турнирах. Португальский специалист добыл во главе "горняков" 20 побед — 18 в УПЛ и две в еврокубках.

Также свою 120-ю победу в чемпионате отпраздновала Заря, а Александрия, разгромив Карпаты со счетом 4:0, отметили самую крупную выездную победу в истории.