Украина

Наставник александрийцев получил оценку 4,6 за матч с Карпатами.

Владимир Шаран стал лучшим тренером 21-го тура УПЛ, информирует официальный сайт лиги.

Тренер александрийцев победил в голосовании среди экспертов, получив среднюю оценку 4,6.

В матче среды Александрия разгромила на выезде Карпаты со счетом 4:0. Этот результат позволил "желто-черным" прервать серию неудач и укрепить свои позиции в борьбе за место в еврокубках.

На данный момент Александрия занимает 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 37 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александрии Максим Третьяков стал лучшим игроком 21-го тура УПЛ.

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