Наставник александрийцев получил оценку 4,6 за матч с Карпатами.
Владимир Шаран, фото: УПЛ
05 марта 2020, 13:35
Владимир Шаран стал лучшим тренером 21-го тура УПЛ, информирует официальный сайт лиги.
Тренер александрийцев победил в голосовании среди экспертов, получив среднюю оценку 4,6.
В матче среды Александрия разгромила на выезде Карпаты со счетом 4:0. Этот результат позволил "желто-черным" прервать серию неудач и укрепить свои позиции в борьбе за место в еврокубках.
На данный момент Александрия занимает 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 37 очков.
Ранее сообщалось, что полузащитник Александрии Максим Третьяков стал лучшим игроком 21-го тура УПЛ.
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