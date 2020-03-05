Украина

Исполком УАФ проголосовал за возвращение к формату чемпионата Украины с 16 клубами.

Состоялось очередное заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором рассмотрели возможность возвращения формата УПЛ из 16 команд.

"Важным и положительным решением Исполкома стало возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов, который заработает в сезоне 2021/2022", — заявил президент УАФ Андрей Павелко.

"Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины".

Кроме того, было принято решение к тому же сезону-2021/22 провести еще несколько важных действий.

"Сезон-2021/22 обещает стать переломным и очень результативным для всего украинского футбола. Ведь в этот период:

- рассмотрев предложение УПЛ, планируем провести трансформацию чемпионата молодежных команд;

- с сезона 2021/2022 планируем покрыть технологией VAR все матчи чемпионата Украины и окончательно искоренить практику договорных матчей" — добавил Павелко.

Также президент УАФ отметил, что следующее заседание конгресса впервые состоится во Львове. Напомним, что после жеребьевки Лиги наций Павелко заявил, что осень для украинских болельщиков будет очень яркая.

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