Лига наций

Президент УАФ Андрей Павелко — о результатах жеребьевки Лиги наций.

Андрей Павелко доволен, что в Украину приедут такие сильные команды, как Испания и Германия.

"Я счастлив, как и наши болельщики. Они увидят прекрасные игры сборной с хорошими соперниками, очень сильными соперниками".

"Мы добились того, чтобы попасть в группу А, а это значит, что там все сильные соперники".

Лига наций: какое место займет Украина в группе?

"Это очень хорошо, значит, у нас будет мотивация перед болельщиками показать красивую игру, хорошую команды приедут в Украину, сборные Испании и Германии порадуют всех, а Швейцария – очень хорошая, сильная команда. Осень для украинских болельщиков будет очень яркая".

"Будем ждать от нашей сборной такую же интересную игру, к которой она приучила наших болельщиков", — сказал Андрей Павелко.

Ранее стали известны составы всех групп Лиги наций.