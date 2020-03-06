Украина

В клубе недовольны, что координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко преждевременно разгласил подробности нарушения Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

Динамо официально выразило свое недовольство тем, что координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко рассказал телеканалам Футбол 1/2/3 подробности "допингового дела" Артема Беседина. По словам Бецко, Беседин принял препарат, действующим веществом которого является запрещенный фонтурацетам.

Беседин провалил допинг-контроль после матча с Мальме. Ему грозила дисквалификация до четырех лет, однако в итоге Артем отделался годичным отстранением.

Приводим ниже текст заявления Динамо:

"Координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко нарушил положения пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА, предоставив медиа сведения о деталях дисциплинарной процедуры относительно возможного нарушения Артемом Бесединым антидопинговых правил.

По правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не раньше чем через 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение.

Аналогичные положения закреплены в статье 14 Кодекса ВАДА, который является обязательным для выполнения всеми национальными ассоциациями.

Более того, в случае, если будет установлено, что футболист не совершил антидопингового нарушения, — УЕФА может раскрыть сведения о деле исключительно с согласия футболиста.

Бесспорно, УАФ и все ее сотрудники, которые владеют какой-либо информацией о ходе и обстоятельствах антидопинговых дел, должны соблюдать условия конфиденциальности и нести ответственность за ее нарушение.

Надеемся, что репутация Украины не пострадает из-за непрофессионализма Максима Бецко, который странным образом решил поделиться конфиденциальной информацией именно с каналом «Футбол1», а дисциплинарные органы УАФ начнут служебное расследование и привлекут всех виновных к ответственности за совершенное нарушение и неуважение к регламенту УЕФА и Кодекса ВАДА.

По нашей информации, работники УАФ, заинтересованные в дискредитации ФК «Динамо», предоставили журналистам конфиденциальные материалы дела. Мы обращаемся к медиа, которые получат доступ к такой информации, продемонстрировать уважение к УЕФА и Артему Беседину и не распространять документы. Потому что в дальнейшем именно вы и ваше медиа будете причастны к нарушению правил УЕФА и ВАДА".

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