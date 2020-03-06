Украина

Главный тренер Днепра-1 не особо расстраивается из-за того, что команда не попадет в топ-6 по итогам первой части чемпионата.

Днепр-1 в 21-м туре проиграл Шахтеру 1:4 и потерял шансы на финиш в топ-6, но Дмитрий Михайленко не делает из этого трагедии.

"Понятно, что у нас был шанс пробиться в топ-6, но мы попали под каток сильного мотивированного соперника. Но ничего страшного. У нас есть шанс побороться за место в плей-офф. Хотя сейчас у нас задание больше не турнирное, а стратегическое – улучшать игру. А это даже лучше будет делать во второй шестерке. В первой было бы сложнее, ведь нам нужно совершенствоваться с более равными нам соперниками", — цитирует Михайленко пресс-служба клуба.

В заключительном туре первого этапа Днепр-1 сыграет с Мариуполем, которому нужно побеждать, чтобы попасть в первую шестерку.

"У нас есть мотивация побеждать в каждом матче, поэтому нас не особо интересует, кто из соперников войдет в топ-6. Мы должны победить перед родными болельщиками, тем более, на праздник 8 марта", — отметил Михайленко.

"Понимаем, что Мариуполь не приедет к нам отбиваться. Они пытаются играть вперед, хорошо используют пространство за спинами защитников, поскольку у них есть скоростные игроки. Как играть против Мариуполя? Готовимся действовать агрессивно, будем искать счастья в атаке".

"Из-за дисквалификации у нас игру пропустят Ди Франко и Назаренко. Когут тренируется в общей группе, а сможет ли он сыграть, станет понятно в следующих два дня".

Текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Мариуполь будет доступна на Football.ua. Игра начнется 8 марта в 17:00.