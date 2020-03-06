Украина

Футболисты уже вскоре могут вернуться на футбольное поле после длительного восстановления.

Три игрока донецкого Шахтера Александр Пихаленок, Манор Соломон и Максим Малышев приступили к индивидуальным тренировкам. Об этом информирует официальный сайт "горняков".

Центральный полузащитник Александр Пихаленок выбыл в августе 2019-го, порвав крестообразные связки в поединке против ФК Львов (2:0).

Израильтянин Соломон получил разрыв отводящей мышцы во время зимних сборов "горняков". Его возвращение предварительно запланировано на апрель.

Дольше всех в лазарете находится Максим Малышев. В конце предыдущего сезона хавбек повторно травмировал правое колено и перенес операцию. Информация по срокам возвращения Максима на поле пока отсутствует.

Помимо этого, по индивидуальной программе занимается и Алан Патрик, который получил незначительное повреждение в игре против Ворсклы (0:1). Возвращение бразильца запланировано в ближайшее время.

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