Украина

Израильтянин получил серьезное повреждение.

Полузащитник Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Израильский хавбек отправился с Шахтером на зимний тренировочный сбор, но не сможет принимать участие в подготовке команды.

"Тяжелые дни для меня. Я снова получил травму в том же месте, пропущу следующие несколько месяцев. Вернусь сильнее, чем когда-либо", – написал полузащитник на своей странице в Instagram.

Соломон выступает в составе Шахтера с января 2019 года, перейдя из Маккаби Петах Тиква. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 18 поединков в футболке "горняков", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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