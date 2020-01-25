Израильтянин получил серьезное повреждение.
Манор Соломон, ФК Шахтер
25 января 2020, 07:24
Полузащитник Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем.
Израильский хавбек отправился с Шахтером на зимний тренировочный сбор, но не сможет принимать участие в подготовке команды.
"Тяжелые дни для меня. Я снова получил травму в том же месте, пропущу следующие несколько месяцев. Вернусь сильнее, чем когда-либо", – написал полузащитник на своей странице в Instagram.
Соломон выступает в составе Шахтера с января 2019 года, перейдя из Маккаби Петах Тиква. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 18 поединков в футболке "горняков", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
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