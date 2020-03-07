Украина

Полузащитник Олимпика уверен, что команде нужно сконцентрироваться на сохранении прописки в элите.

Хавбек Виталий Балашов прокомментировал досадное поражение Олимпика от Десны – 1:2. Решающий гол дончане пропустили на последних минутах из-за ошибки вратаря Владимира Крынского.

"Вратарь ошибся. Мы поддерживаем его, такие моменты бывают. Нужно готовиться к следующей игре, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", — заявил Балашов в эфире Футбольного формата.

Команды, занявшие 7 и 8 место, смогут сыграть в плей-офф за право выступлений в Лиге Европы. Однако Балашов пока думает о более приземленных целях.

"Нам сейчас бы не вылететь из УПЛ, а вы о 7-8 местах говорите. Там и Ворскла уже догоняет, и Карпаты очки набирают", — отметил Виталий.

Олимпик сегодня встретится с Ворсклой в рамках 22-го тура Премьер-лиги. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.