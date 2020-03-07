Украина

Пока что пользоваться новой технологией на домашней арене клуба невозможно.

На данный момент невозможно использовать VAR на александрийском стадионе Ника из-за проблем с офсайдными камерами. Директор Александрии Дмитрий Китаев уверяет, что клуб работает над решением проблемы.

"У нас есть договоренность, что 14-15 марта эти площадки будут смонтированы. После этого комитет арбитров решит, на каком матче они могут начать использовать систему VAR. Мы будем готовы устанавливать ее, чтобы она работала", — рассказал Китаев в эфире Футбол News.

Из-за этих проблем VAR не будет на сегодняшнем матче Александрии и Динамо. Вместо него технологию используют в матче Десны против Зари.

Поединок Александрия – Динамо начнется сегодня в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.