Очередной гол Александра Филиппова принес победу "северянам" в поединке, в котором не последнюю роль отыграла система VAR (1:0).
Празднование забитого мяча игроками Десны, фото ФК Десна Чернигов
07 марта 2020, 15:57
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Десна — Заря 1:0
Гол: Филиппов, 37
Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) — Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).
Заря: Махарадзе — Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Цыганикс, 74) — Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин — Кабаев, Перович (Громов, 67).
Предупреждения: Цыганикс — Будковский, Д. Фаворов
На 23-й минуте был удален Алексей Гуцуляк (Десна) (грубое нарушение).
На 45+3-й минуте был удален Максим Лунев (Заря) (грубое нарушение).