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Десна — Заря 1:0
Гол: Филиппов, 37

Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) — Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).

Заря: Махарадзе — Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Цыганикс, 74) — Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин — Кабаев, Перович (Громов, 67).

Предупреждения: Цыганикс — Будковский, Д. Фаворов

На 23-й минуте был удален Алексей Гуцуляк (Десна) (грубое нарушение).

На 45+3-й минуте был удален Максим Лунев (Заря) (грубое нарушение).