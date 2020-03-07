Висенте Гомес: Показали хороший футбол, но не смогли реализовать моменты

Украина

Главный тренер Олимпика высказался о поражении в матче чемпионата Украины от Ворсклы.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла добыла минимальную победу над Олимпиком благодаря реализованному пенальти Владислава Кулача. Главный тренер донецкого клуба Висенте Гомес поделился эмоциями после матча.

"Очень напряженный матч. Мы неплохо играли, показали хороший футбол, создавали моменты, но не смогли их реализовать".

"Соперник превзошел нас именно в этом компоненте. Ворскла смогла забить и добиться положительного результата", — заявил Висенте Гомес на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее результат встречи прокомментировал главный тренер Ворсклы Юрий Максимов.