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Форвард Олимпика Захеди Шахаб — о матче против Ворсклы.

Ворскла взяла реванш у Олимпика в матче 22-го тура УПЛ.

"Мы выглядели гораздо лучше, чем соперник. Наша команда контролировала ход поединка, но не смогла забить. Даже если это была и не лучшая наша игра, как минимум, мы играли не хуже Ворсклы. Никогда не сталкивался с таким невезением".

"Обычно я не говорю о судействе, но то, что сегодня устроил арбитр – просто цирк! Рефери – тоже люди и, конечно, могут совершать ошибки, но сегодня человек просто испортил футбол".

"Пусть он пересмотрит сегодняшнюю игру и сам увидит какие решения он принимал. Многие наши футболисты получили желтые карточки, буквально, не за что. В некоторых игровых моментах даже и фолов не было, не то, что желтых карточек! Мало того, что мы, в результате, остались в меньшинстве в этом матче, так еще и несколько наших игроков пропустят следующий поединок из-за дисквалификации", — приводит слова Шахаба официальный сайт Олимпика.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ворскла — Олимпик.