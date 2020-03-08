Украина

Наставник приазовцев рассказал о подготовке к поединку.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча с Днепром-1 в 22-м туре УПЛ.

"Матч с Днепром-1 для нас, наверное, больше, чем просто матч. Но с другой стороны команда не должна перегореть. Наоборот мы хотим, чтобы ребята вышли на поле раскрепощенными и сыграли в свой футбол. Будет хорошее поле, хороший стадион, придут болельщики и надо показать хорошую игру. Самое главное, будет во время матча думать не о результате, а о своей игре, своих действиях.

Мы должны быть готовы к любому сценарию, к любой игре соперника. Повторюсь, многое будет зависеть от психологии. Главное, чтобы у наших футболистов не было волнения, чтобы они не были закрепощены. Прежде всего, футбол – это игра и от нее надо получать удовольствие, а не двигаться по полю как роботы.

Леша Быков еще не восстановился на 100%. Пропускает игру из-за удаления Назар Муравский. Все остальные ребята тренируются в общей группе. У нас есть еще время подумать как над составом, так и над тактической схемой. Даже по сегодняшней «теории» по глазам ребят видно, что все сконцентрированы на предстоящей игре", – приводит слова Бабича официальный сайт клуба.

Матч Днепр-1 – Мариуполь состоится на Днепр-Арене в воскресенье, 8 марта, и начнется в 17:00.

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