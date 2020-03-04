Украина

Наставник азовцев прокомментировал матч против Ворсклы и дальнейшие перспективы команды.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич доволен победой над Ворсклой в 21-м туре чемпионата Украины – 3:0.

"Игра получилась непростой. Мы рады, что ребята нас услышали. Услышали все: и те, кто играл, и те, кто вышел на замену, и те, кто не попал в заявку. В психологическом плане нам нужна была победа. Радует, что мы одержали крупную победу. Но я рад, что это сухая победа. После поражения в Чернигове очень хотелось сыграть на ноль. И у нас это получилось! Хотел бы отметить всю команду — сегодня на поле у нас работал слаженный механизм. С таким отношением ребят, если у нас будет даже минимальный шанс пробиться в топ-6, мы будем идти к цели", — цитирует Александра Бабича официальный сайт клуба.

В одном из эпизодов Вячеслав Танковский упал без какого-либо контакта со стороны соперника и получил травму (отметим, что арбитр Александр Дердо выдумал желтую карточку за этот эпизод для Ибрагима Кане).

"Сложная ситуация… У Славы такой период неприятный: только наберет форму, как получает травму, вновь наберет форму — травма. Сейчас с доктором он поехал делать рентген. К вечеру у нас будет информация. Может быть Славе где-то надо пересмотреть некоторые моменты и пережить эту ситуацию. Не первый раз он на ровном месте получает травму. Ему есть над чем подумать", — заявил Бабич.

Александру пришлось серьезно поговорить с командой после того, как в прошлом туре азовцы проиграли Десне 0:4. По словам Бабича, тогда "Мариуполь как вышел сонным на поле, так сонным и ушел".

"Не могу сказать, что это был приятный разговор, но ребята нас услышали. И, как видим, он пошел на пользу. Сегодня на поле была слаженная команда. Даже при счете 3:0 ребята правильно работали в обороне. Да, были ошибки, но все ребята сегодня отрабатывали на поле. Радует, что ребята проявили характер. У нас есть футболисты, которым в этом отношении надо прибавлять. Но сегодня все без исключения ребята отрабатывали при игре без мяча. Предыдущая игра с Десной показала каким будет результат, если один-два футболиста выпадают при игре без мяча", — добавил Бабич.

Предыдущая игра Мариуполя состоялась 29-го февраля. Не придется азовцам долго отдыхать и после сегодняшней встречи с Ворсклой – уже восьмого марта команда сыграет против СК Днепр-1, поэтому следует и дальше ожидать ротацию в составе.

"Честно говоря, мы немного опасались, проводя ротацию. Все-таки сделали сразу 7 замен. И после игры остались только приятные впечатления — ребята все выполнили в плане агрессии, в плане атаки, в плане перестроений. У нас есть молодые футболисты, которых надо было подводить постепенно. Это перспективная молодежь, которой надо давать играть, но делать это правильно. Сегодня мы сделали ротацию и у нас получилось. Посмотрим, что будет с Днепр-1. У нас есть три дня на восстановление и подготовку к этой игре. Будем думать. Есть приятные моменты — это эмоции после крупной победы. А есть и негативные. Как, например, травма Танковского. Уверен, что нам удастся правильно подвести команду для того, чтобы мы до последних минут следующего матча верили в то, что попадем в первую шестерку", — отметил Бабич.

Мариуполь идет на седьмом месте в Премьер-лиге, отставая на одно очко от Колоса. Азовцам нужно набирать очки в следующем туре с Днепром-1 и надеяться, что ковалевцы не добудут максимальный результат против Шахтера.