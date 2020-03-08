Украина

Бразилец доволен своим прогрессом в украинском клубе.

Полузащитник Тете рассказал о процессе адаптации в Шахтере и поделился своими планами на будущее.

"Думаю, я уже адаптировался. Команда приняла меня очень хорошо. Маркос Антонио, Сиприано и другие игроки, которые уже были здесь. Считаю, это важный фактор в моей адаптации.

Самым ярким воспоминанием была игра против Манчестер Сити. Была сложная ситуация, в случае поражения мы теряли шансы в Лиге чемпионов. Я выступил хорошо и стал игроком матча, навсегда запомню тот день.

Сейчас я думаю лишь о Шахтере. Вопросами о переходе в другие клубы занимается мой агент. Я переживаю лишь об игре, а он заботится обо всем остальном. Я сосредоточен на Шахтере и хочу показывать свою лучшую игру здесь", – рассказал Тете в интервью порталу GaúchaZH.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 23 поединка в футболке "горняков", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

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