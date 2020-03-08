Украина

Еще никогда в карьере Виталию не удавалось забить пять голов за чемпионат.

Гол в ворота Александрии (3:1) в 22-м туре Премьер-лиги стал для полузащитника Динамо Виталия Буяльского юбилейным (20-й в УПЛ) и рекордным, сообщает официальный сайт клуба.

Виталий достиг отметки в пять голов в чемпионате впервые в карьере. Для этого ему потребовалось 17 матчей. Ранее лучшим показателем Буяльского были четыре гола в 26 играх сезона-2017/18.

Своих 20 мячей Буяльский забил в 136 поединках. Также он отметился в них 19 ассистами.

Динамо по итогам первого этапа чемпионата заняло второе место, опередив на два очка Зарю и на три – Десну. Теперь киевляне встретятся с Шахтером перед перерывом на матчи сборных.