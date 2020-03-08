Стали известны стартовые составы команд на матч 22 тура УПЛ между Днепром-1 и Мариуполем.
александр сваток (по центру), фото ск днепр-1
08 марта 2020, 16:18
Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой — Вакулко, Кравченко, Батагов, Булеца — Хобленко, Супряга
Запасные: Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Снижко, Чичиков, Коркишко, Тейлор
Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Дава — Кирюханцев, Мишнев, Игнатенко, Федорчук, Горбунов — Кулаков, Топалов
Запасные: Поспелов, Тищенко, Чех, Полегенько, Фомин, Корниенко, Кащук
Матч Днепр-1 — Мариуполь начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.