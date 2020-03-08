Украина

Главный тренер ПФК Львов высказался о ничьей в матче с Карпатами в чемпионате Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги болельщиков ждало принципиальное противостояние двух львовских коллективов — ПФК Львов и Карпат. Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Главный тренер ПФК Львов Егише Меликян рассказал, что помешало его команде добыть победу в минувшем поединке.

"Мы расстроены, ведь хотели добыть победу над Карпатами. Радует то, что взяли одно очко, но на душе грустно, потому что у команды есть дух победителя, мы хотели выиграть. У нас не получилось это сделать из-за того, что Карпаты играли дома в прошлом туре, а мы на выезде в Запорожье".

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"Ребята во втором тайме физически уступили сопернику, ведь были уставшие после дороги. Также два лидера команды не участвовали в сегодняшнем поединке, что тоже повлияло на результат".

"Болельщики — это мотивация для футболистов, Карпаты имели такую ​​поддержку от фанатов. Когда команде тяжело, нужно включить волевые качества. Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо", — приводит слова Егише Меликяна пресс-служба Карпат.

Напомним, ранее о результате матча против ПФК Львов высказался главный тренер Карпат Роман Санжар.