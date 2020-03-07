Монзуль показала очередные две красные карточки после просмотра VAR

Украина

Под "горячую руку" попали Алексей Гуцуляк и Максим Лунев.

В Чернигове проходит поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги. Десна принимает Зарю.

В данном поединке работает система VAR, а главным арбитром является Екатерина Монзуль.

На 20-й минуте поединка "северяне" остались в меньшинстве. Гуцуляк грубо сыграл против соперника, а главный арбитр, пересмотрев VAR, приняла решение удалить футболиста.



В компенсированное к первому тайму время подобный сценарий ждал и игрока Зари — Максима Лунева. Монзуль вновь просмотрела VAR после спорного эпизода и удалила хавбека за грубую игру. На второй тайм команды выйдут в равных составах.

Для Екатерины Монзуль подобное случается уже не впервые. В матче 20-го тура между Днепром-1 и Динамо (3:1), арбитр также показала два подобных удаления.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 22-го тура УПЛ.