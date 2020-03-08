Украина

Похоже, арбитр ошибочно показал красную бразильцу.

Завершился поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер перестрелял на выезде Колос (4:3).

На 96 минуте встречи арбитр продемонстрировал вторую желтую карточку хавбеку "горняков" Маркосу Антонио за фол. Тем не менее, повтор эпизода демонстрирует, что бразилец практически не касался игрока ковалевцев.

Примечательно, что несмотря на поражение, Колос сумел сохранить место в первой шестерке на второй этап украинской Премьер-лиги.

К слову, дончане получили кадровые потери, так как по ходу встречи повреждение получил защитник команды Сергей Кривцов.